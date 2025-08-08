Kenya'da Uçak ve Tren Kazaları: 14 Ölü

Kenya'da uçak ve tren kazalarında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kiambu bölgesinde Afrika Tıp ve Araştırma Vakfına ait tahliye uçağı dün binaya çarptı.

Yetkililer, uçakta bulunan 4 kişi ile binadaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Uçakta pilot, doktor ve 2 hemşirenin bulunduğu ifade edildi.

Kiambu Polis Şefi Maurice Odanga, kayıpları doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ölenlerin kimlikleri ve kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan videoda kaza yerinden yoğun siyah dumanın yükseldiği, ilk müdahale ekiplerinin alevler ve enkazın olduğu bölgede kurtarma çalışmaları yaptığı görülüyor.

Tren kazasında 8 kişi öldü

Nairobi'nin yaklaşık 90 kilometre kuzeybatısındaki Naivasha'da Nairobi-Nakuru otoyolu yakınlarında bir tren, Kenya Boru Hattı Şirketinin servis otobüsüne çarptı.

Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Polis yetkilileri, otobüs şoförünün kontrol etmeden demir yolunu geçmeye çalıştığını ve bunun sonucunda otobüsün 200 metreden fazla sürüklendiğini belirtti.