Kenya\'da Yeni Demiryolu Hattı: Sömürgeci Geçmişten Kalkınmaya

Doğu Afrika'da İngiliz sömürgeciler tarafından 1896-1901 yıllarında inşa edilen ve Batı medeniyetinin yayılmacı gücünü simgeleyen dar açıklıklı demiryolu, macera ve sömürge fethi arayışındaki beyaz yerleşimcileri Afrika kıtasına çekerken Kenya'nın uyanış süreci ve bağımsızlık mücadelesine de tanıklık etti.
NAİROBİ, 30 Ocak (Xinhua) -- 1903 yılında dönemin Doğu Afrika Valisi İngiliz Sör Charles Eliot şu cesur sözleri sarf etmişti: "Bir ülkenin demiryolu inşa etmesi sıra dışı olmasa da bir demiryolunun bir ülke inşa etmesine ender rastlanır."
Britannica Ansiklopedisi'nin internet sitesine göre "İngiliz Doğu Afrika Protektorası'nda (şimdiki Kenya) beyazların üstünlüğü politikasını başlatan" Eliot, bu sözüyle İngiliz sömürgecilerin 1896 ile 1901 yılları arasında Doğu Afrika'da inşa ettiği dar açıklıklı demiryolu hattına atıf yapıyordu.
Batı medeniyetinin yayılmacı gücünü simgeleyen demiryolu, macera ve sömürge fethi arayışındaki beyaz yerleşimcileri Afrika kıtasına çekerken Kenya'nın uyanış süreci ve bağımsızlık mücadelesine de tanıklık etti.
Kenya 60 yıl önce sömürgenin prangalarından kurtulsa da sömürge ekonomisinin izleri on yıllar boyunca ülkenin kalkınmasını engellemeye devam etti.
Turistler günümüzde eski demiryolunda seyreden trenlerin pencerelerinden dışarı bakarken Kenya'nın güzel manzarasının ve yüksek çeşitlilikteki yaban hayatının tadını çıkarabiliyor, ayrıca bazıları hala Batılı çokuluslu şirketlere ait olan çay tarlalarını izleyebiliyor.
Bu arada kayda değer bir değişiklik de dikkatleri çekiyor: Çin tarafından eski demiryolunun paralelinde inşa edilen yeni Mombasa- Nairobi Standart Açıklıklı Demiryolu.
Madaraka Ekspresi olarak adlandırılan hat, Kenya'nın 1 Haziran 1963'te kendi kendini yönetmeye başlamasını simgeleyen Madaraka Günü kutlamalarından bir gün önce, 31 Mayıs 2017'de hizmete girdi.
Yeni tren, seyahat süresini ve taşımacılık maliyetlerini büyük ölçüde azalttı. Yolcular için tercih edilen bir seçenek olmaya başlayan hat, ticareti canlandırmada ve güzergahtaki küçük kasabaları güçlendirmede önemli rol oynadı.
Yeni hatta kullanılan bir lokomotifin minyatürü Kenya'daki demiryolu müzesinde sergilenirken, vagonların yan tarafında "ulusları birbirine bağlar, insanları refaha kavuşturur" sloganı göze çarpıyor.
Çin-Afrika Merkezi Direktörü Dennis Munene kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Eski Kenya-Uganda demiryolu hattı, daha ziyade sömürgeci toprak sahiplerinin iç bölgelerden çıkardıkları hammaddeleri ülkelerine götürmek üzere Hint Okyanusu'na naklettikleri madencilik odaklı bir demiryoluydu" dedi.
Munene, "Çin ve Kenya ortaklığında inşa edilen yeni hat ise kalkınma odaklı. Hat, Kenya'nın diğer Doğu Afrika ülkeleriyle bütünleşmesine yardımcı oluyor. Kenya'nın ekonomik genişleme anlamında büyümesine olanak tanıyor. Mallar ve yolcular için de hızlı ve verimli ulaşım sağlıyor" diye konuştu.
2.300 günden uzun süredir sorunsuz şekilde işleyen yeni demiryolu hattında milyonlarca yolcu ve tonlarca mal taşınırken, bu durum Kenya'nın sosyo-ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkı sunuyor. Çinli profesyoneller tarafından eğitilen yerel makinistler, teknisyenler ve görevliler demiryolu hattının sorunsuz işlemesini sağlıyor.
Madaraka Ekspresi, Çin ile Kenya arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğinin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Bu tür işbirliği projeleri son yıllarda kıta genelinde altyapı bağlanabilirliğinin geliştirilmesine ve Afrika içindeki ticaretin artırılmasına yardımcı oluyor.
Eski demiryolu hattının temsil ettiği sömürgeci tarih yavaş yavaş silinip giderken, yeni demiryolu hattının getirdiği parlak gelecek ise ufukta beliriyor.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da Yeni Demiryolu Hattı: Sömürgeci Geçmişten Kalkınmaya - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?