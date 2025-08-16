Kepçe Operatörü Alevlere Atlarken Hayvanları Kurtardı

HAYVANLARIN YANDIĞINI GÖRÜNCE ALEVLERİN ARASINA DALDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 kırsal mahallede çıkan ve 17 saatte kontrol altına alınan örtü yangınına müdahale eden bir kepçe operatörünün hayvanların yandığını görünce alevlerin arasına daldığı ortaya çıktı. Kepçe operatörü, kendisini arayan arkadaşını da bulunduğu bölgeye gelmemeleri konusunda uyardığı görüşmenin görüntülerinde, "Mehmet, sen orada bekle. Ben ateşin içindeyim. Hayvanlar yanıyor, kuşlar yanıyor. Sen orada bekle, ben kepçeyle halledeceğim. Tehlikelidir, sen gelme buraya. Ben burayı hallederim, siz başka yere bakın" dediği duyuluyor.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,