Kepez Belediyesi'ne Ödül Yağdı

Kepez Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Belediyecilik Proje Ödülleri'nde iki ayrı kategoride başarı elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin öğrencilere ve gençlere yönelik geliştirdiği Öğrenci Kent Lokantası projesi "İyi İletişim ve Halkla İlişkiler" kategorisinde birincilik ödülü alırken, "Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları" kategorisinde Mimar Sinan Akademi projesi ise ikincilik ödülü kazandı.

Ödülleri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, Burdur Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan Vekili Ali Orkun Ercengiz takdim etti.

Toplam 22 üye belediyeden 72 projenin başvurduğu yarışmada, projeler 5 farklı kategoride değerlendirildi. Değerlendirme süreci, Akdeniz Üniversitesi akademik kadrosu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocagöz, bu projelerle gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.