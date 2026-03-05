Kepez'de 32 Bin Öğrenciye Göz Taraması - Son Dakika
Kepez'de 32 Bin Öğrenciye Göz Taraması

05.03.2026 11:05
Kepez'de okullarda yapılan göz taramalarında 32 bin 383 öğrenciden 3 bin 341'inde görme problemi saptandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 32 bin 383 öğrenciye göz sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların göz sağlığını korumak amacıyla okullarda öğrencilere yönelik taramalar gerçekleştiriliyor.

İlçedeki okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 159 okulda 32 bin 383 öğrencinin göz muayenesi yapıldı.

Taramalarda, 3 bin 341 öğrencide görme problemleri tespit edildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu kapsamda Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çocuklar için çalıştıklarını belirten Kocagöz, görme sorunu çıkan öğrencilere hayırseverler ve belediyenin işbirliğiyle gözlük dağıtıldığını kaydetti.

Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nda gerçekleştirilen taramalarda ise 260 öğrencinin muayenesi yapılırken, 19 kişide görme sorunu belirlendi.

Kaynak: AA

