Kepez'de İçme Suyu İhtiyacını Karşılamak için Yeni Hat Çalışması Başlatıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, nüfus artışı nedeniyle içme suyu ihtiyacı artan Kepez'de ilave içme suyu hattı çalışması başlattı. Çağlayan ve Kütükçü içme suyu depolarını besleyecek yeni hatlar su sıkıntılarını çözecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde özellikle yaz aylarında artan içme suyu ihtiyacını çözmek için çalışma başlattı. İhalesi tamamlanan proje ile Muratpaşa, Bayındır mahallesi ASAT terfi merkezi tesisinden başlanarak, Gazi Bulvarı altından 140 metre yatay sondaj geçişi sağlanacak. Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinden 3 bin 600 metrelik yol boyunca 1000 çaplı, içme suyu borusu imalatı yapılarak Çağlayan ve Kütükçü içme suyu depolarına bağlanacak. 243 Milyon TL'lik yatırım bedeli olan proje ile Kepez'in içme suyu alt yapısı güçlenecek. Ayrıca proje ile ömrünün tamamlayan içme suyu hatları da yenilenerek halk sağlığı korunacak.