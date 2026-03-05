Kepez'de Kadınlar Günü Etkinlikleri

Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla atölye ve söyleşi programları gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamındaki tuval boyama ve marteniçka bileklik yapımı atölyelerinde kadınlar kendi tasarımlarını ortaya çıkaracak.

Etkinlikte Klinik Psikolog Kübra Kırman Kondu, konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşide kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları psikolojik ve sosyal konular ele alınacak.

Etkinlikler, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde 6 Mart'ta düzenlenecek.