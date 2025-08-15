Kepez'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İkametgahlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 5 şarjör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
