Keribar'ın 70 yıl önce Japonya'da çektiği fotoğraflar kitap oldu - Son Dakika
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Keribar'ın 70 yıl önce Japonya'da çektiği fotoğraflar kitap oldu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957'de Japonya'da çektiği fotoğraflardan oluşan "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" adlı kitabı yayımladı. Tokyo, Osaka, Kyoto ve Nara gibi şehirlerden karelerin yer aldığı kitap, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel etkileşime katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957'de Japonya'da çektiği fotoğraflardan oluşan "70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" adlı kitabı yayımladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk fotoğraf sanatının önemli isimlerinden İzzet Keribar'ın 1956 ve 1957'de Japonya'da çektiği fotoğraflardan oluşan eser, 70 yıl önceki Japonya'yı fotoğraf sanatının tanıklığıyla bugüne taşıyor.

Keribar'ın Japonya'da bulunduğu yıllarda farklı şehirlerde çektiği fotoğrafların bir araya getirildiği kitapta, Japonya'nın şehirleri, insanları, gelenekleri, gündelik yaşamı ve kültürel dokusuna ilişkin çok sayıda fotoğraf yer alıyor.

Fotoğraflar, Japonya'nın savaş sonrasındaki dönemine ilişkin önemli bir görsel kayıt niteliği taşıyor. Tokyo başta olmak üzere Osaka, Kyoto ve Nara gibi şehirlerden görüntülerin yer aldığı seçki, dönemin şehir yaşamını ve toplumsal dokusunu İzzet Keribar'ın özgün bakış açısıyla yansıtıyor.

İzzet Keribar'ın 1950'li yıllarda gerçekleştirdiği Japonya yolculukları sırasında kaydettiği fotoğrafların kitaplaştırılmasıyla, sanatçının erken dönem çalışmalarının kalıcı bir kültürel miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sunuyor

"70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya" kitabı, Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin kültür ve sanat yoluyla güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Fotoğraf sanatının toplumların birbirini tanımasına ve kültürler arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine sağladığı katkıyı ortaya koyan eser, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da kalıcı bir nitelik kazandırıyor.

İzzet Keribar'ın objektifinden 70 yıl önceki Japonya'yı bugünün okuyucusuyla buluşturan eser, geçmiş ile bugün arasında görsel bir köprü kurarken, Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki uluslararası görünürlüğüne yönelik çalışmalara da katkı sağlıyor.

İletişim Başkanlığının sitesinden kitaba erişilebilir.

Kaynak: AA
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