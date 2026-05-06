Kerkük Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başlıyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle, Irak'ta uçuşların durduğu Kerkük Havalimanı'ndan seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.
Kerkük Havalimanı basın bürosundan yapılan açıklamada, havalimanından 1 Mayıs Cuma günü ilk uçuşun Türkiye'ye gerçekleştirileceği belirtildi.
Irak Hava Yolları'nın buradaki ilk seferinin Kerkük - Ankara arasında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu seferlerin haftada 3 kez ve Bağdat'tan kalkan uçağın, Kerkük'e indikten sonra Ankara'ya devam edeceği şeklinde planlandığı kaydedildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.
Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye'ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.
