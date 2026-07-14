Kerkük Katliamı\'nın 67. Yılı Anıldı

Irak'ın Kerkük kentinde, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı'nın 67. yıl dönümü dolayısıyla Kerkük Valiliği binasında geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Kerkük Valiliği tarafından organize edilen etkinlikte hayatını kaybeden Türkmen şehitleri dualarla ve saygı duruşuyla anıldı.

Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın da katıldığı programa, vali yardımcıları, Kerkük İl Meclisi üyeleri, daire müdürleri ve valilik personeli katıldı.

Vali Ağa, olayın üzerinden 67 yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini koruduğunu belirterek, "Kerkük başta olmak üzere ülkenin hiçbir yerinde bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederim." dedi.

Irak'ta istikrarın yanında tüm kesimler arasında ciddi ve kalıcı barışın sürdürülmesinin önemine değinen Ağa, savaşsız ve huzurlu bir Irak için tüm devlet mekanizmalarının çalışmasının önemine vurgu yaptı.