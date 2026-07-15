Kerkük'te 67 yıl önceki Türkmen katliamı anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'te 67 yıl önceki Türkmen katliamı anıldı

15.07.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde, 1959'da Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için ITC tarafından anma töreni düzenlendi. ITC Başkanı Ağa, Türkmenlerin katliamlara rağmen ülkelerine bağlı kaldığını vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentinde, 67 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından Kerkük'te bir toplantı salonunda düzenlenen anma törenine, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Türkmen siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşan ITC Başkanı Ağa, ülkelerine, bayraklarına ve topraklarına çok bağlı olmalarına rağmen Türkmenlerin son yüz yılda katliamlara ve zorunlu göçe maruz kaldıklarını söyledi.

Türkmenlerin en çok müteakip hükümetler ve yönetimler tarafından göz ardı edildiklerini aktaran Ağa, 14 Temmuz 1959 Kerkük Katliamı'nda hayatını kaybedenleri minnetle yad ettiklerini bildirdi.

Tüm bu olup bitenlere rağmen Türkmenlerin Irak'a bağlı kaldıklarını ve bu topraklara ihanet etmediklerini vurgulayan Ağa, şöyle devam etti:

"Türkmenler Irak Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1921'den bugüne kadar ülkenin toprak bütünlüğünü korumasının bedelini ödüyor. Türkmenler tarih boyunca topraklarına sadık olan bir millettir."

Bugün Türkmenlere yapılan haksızlıkların daha önce yapılan katliamların devamı olduğunu aktaran Ağa, Türkmenlerin her şeye rağmen memleketlerine bağlı kalacağını belirtti.

"Türkmenler ecdattan kalan gelenek, görenekleriyle, bayrak ve toprağına sahip çıkarak nasıl ayakta kaldıysa yine aynı şekilde bunu sürdürecek." diyen Ağa, Türkmenler için memleketin kutsal olduğunu ifade etti.

Törenin ardından Kerkük kent merkezindeki Ahmet Ağa semtinde bulunan Türkmen Şehitler mezarlığındaki şehitler anıtına çelenk bırakıldı ve dualar edildi.

14 Temmuz Kerkük Katliamı

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.

Kaynak: AA

Politika, Kerkük, Kültür, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te 67 yıl önceki Türkmen katliamı anıldı - Son Dakika

Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
23:55
İran İHA’ları Bahreyn semalarında Patriotlar devreye girdi
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:47
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 00:56:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te 67 yıl önceki Türkmen katliamı anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.