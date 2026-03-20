Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'te Bayram Barış Temennisi

20.03.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerküklüler, bayramda barış ve huzur dileklerinde bulundular, savaşa karşı birlik vurgusu yaptılar.

Irak'ın Kerkük kentinde, Bayram namazı dolayısıyla şehrin merkezindeki camilere akın eden vatandaşların en büyük dilekleri, ülkenin ve Orta Doğu'nun barışa kavuşması oldu.

Kerkük kent merkezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşid, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

Kerkük'ün kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi İmam Hatibi Adil Mahmud ise, okumuş olduğu bayram hutbesinde, "En büyük dileğimiz Orta Doğu ve memleketimizin barış ve selamete kavuşmasıdır. Savaşın hiç bir tarafa faydası yok ve savaşta kazanan da yok." İfadesini kullandı.

Bayram namazını Avcı camisinde eda eden Kerkük sakini Ahmet Nazım AA muhabirine konuştu. Nazım, "Ülkemizde birlik ve beraberliğin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Orta Doğu üzerindeki bu kara bulutun bir an önce kalkmasını ve savaşın sona ermesini temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:47:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.