Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İHA saldırısının Dibis ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi 40. Tugay Komutanlığına yapıldı.
Saldırıda can kaybı yaşanmazken karargahta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kerkük'te İHA Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?