Kerkük'te Nüfus Sayımı Öncesi Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kerkük'te Nüfus Sayımı Öncesi Tehdit

Kerkük\'te Nüfus Sayımı Öncesi Tehdit

Kürşat Çavuşoğlu, Kerkük'e 260 bin kişinin yerleştirildiğini ve Türk kimliğinin tehdit altında olduğunu belirtti.

26.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, Irak'taki genel nüfus sayımı öncesi demografik yapıyı bozmak için kent dışından getirilen 260 bin kişinin Kerkük'e yerleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Türk kimliğinin binlerce yıldır Kerkük'te yaşadığını söyledi.

Kerkük'teki etnik yapının değiştirilmeye çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, "Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesi için yakın zamanda bölgeye 260 bin nüfus yerleştirildi. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunun en büyük ispatı tapu dairelerindeki tapu ve nüfus kayıtlarıdır." dedi.

Kerkük'ün Türk yurdu kalması için mücadele ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Ata yurdumuzu asla terk etmeyeceğiz. Her gün otobüsle, araç konvoylarıyla insanlar getiriliyor ve kütük kayıtları yaptırılıyor. 2017'den bu yana 700 binden fazla insan kayıt ettirildi. Orada planlı programlı dış güçlerin eliyle bir sürü tezgah düzenleniyor. Kerkük yalnızca bir şehir değildir, Türk tarihi için yaşayan bir anıdır. Kerkük kimliğini korumak sadece kentte yaşayanların değil tüm Türk dünyasının meselesidir." diye konuştu.

Türk Dünyası Antalya Güç Birliği Platformu Genel Sekreteri Hikmet Kenan Yozgatlı da 20-21 Kasım 2024'te Irak'ta yapılan genel nüfus sayımı öncesi Kerkük'ün Türk kimliğini bozmaya yönelik girişimler olduğunu kaydetti.

Yozgatlı, "Kerkük'ün demografisini etkilemeye ve Türk kimliğini bozmaya yönelik çabalara kayıtsız kalmayacağız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, antalya, Kerkük, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Nüfus Sayımı Öncesi Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
14:19 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
20:43 Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti Şenol Güneş, Süper Lig tarihine geçti
20:39 İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
20:10 Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe Kaslarıyla gündeme gelen Demet Akalın gerçeği açıkladı: Ölümden döndüm, bir daha tövbe
20:09 Müge Anlı’da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı Müge Anlı'da kayıp kızını arayan adam sapık çıktı
19:59 Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu Selası verildi, mezarı kazıldı, ölmeyince bütün program iptal oldu
19:52 Antalya’ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı Antalya'ya inişte yanan Rus uçağının tahliye anları film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 15:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kerkük'te Nüfus Sayımı Öncesi Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.