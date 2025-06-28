Kerkük'te Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı - Son Dakika
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Kerkük'te Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı

Kerkük\'te Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı
28.06.2025 23:35
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Kerkük'te Türkçe konuşan Keldani Hristiyanları için tarihi konferans düzenlendi, topluluk hatırlandı.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Hristiyanlar için ilk kez "Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı" gerçekleştirildi.

Kerkük'teki Kalp Elakdes Kilisesi'nde yapılan konferansa, Türkçe konuşan Hristiyanlar, akademisyenler, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ve yerel yetkililer katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük ve Süleymaniye Keldani Kiliseleri Başpiskoposu Yusuf Toma, Keldanilerin küçük bir topluluk olmalarına rağmen bu coğrafyada etkin bir yerleri olduğunu dile getirdi.

Toma, bu coğrafyanın çok zengin bir sosyal yapıya sahip olduğunu aktararak, bir zamanlar bu topraklarda herkesin uyum, barış ve huzur içinde bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Kerkük'te Türkçe konuşan Keldani Hristiyan topluluğunun unutulduğunu söyleyen Toma, bu önemli konferansla birlikte adeta varlıklarının yeniden canlandırıldığını ve hatırlatıldıklarını ifade etti.

Toma, Keldani Hristiyanlarının Kerkük'te İslamiyet'ten önce de yani binlerce yıldır Türkçe konuştuklarını vurgulayarak, bu konferansta özellikle bu gerçeğin ortaya çıkmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

"Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunun en basit kanıtı"

Kerküklü Araştırmacı ve Yazar Necat Kevseroğlu, bu önemli konferansla Kerkük'ün daha yakın tarihlere kadar tamamının Türkçe konuştuğunu tespit ettiğini aktardı.

Kevseroğlu, devrik Baas rejimi tarafından doksanlı yılların başında tarihi Kerkük kalesinin yıktırılmasıyla Kerkük'te Türkçe konuşan Hristiyanların ülkeyi terk etmeye başladığını bildirdi.

Kerkük'te özellikle Keldani Hristiyanların dili, kültürü ve yaşam tarzının Türkçe olduğunu dile getiren Kevseroğlu, bunu da "Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunun en basit kanıtı" olarak değerlendirdi.

Kevseroğlu, kendi araştırmaları ve ortaya koydukları tarihi bulgularda Kerkük'teki Keldanilerin Irak'taki Türk toplumunun bir parçası olduğunu söyledi.

Tarihi Kerkük kalesinde doğup büyüyen Keldani Hristiyanı Vidat Kemal, bir zamanlar Müslümanlarla yaşadıklarını ve kendilerini Türklerden ayrı bulmadıklarını ifade etti.

Dinlerinin ayrı olmasına rağmen kalenin Türk Müslümanlarıyla aralarındaki sosyal bağları oluşturduğunu dile getiren Kemal, bu konferansla çocukluk günlerini hatırladığını aktardı. Kemal, doğup büyüdüğü ev ve mahallede hep Türkçe konuştuklarını ve bundan gurur duyduğunu belirtti.

"Hiçbir zaman aramızda din, dil, ırk ayrımı olmadı"

Osmanlı döneminden kalan ortak yaşama kültürü ile Kerkük kalesinde yetiştiğini söyleyen Semire Tomas Allahverdi de tüm kale halkının ortak dilinin Türkçe olduğunu söyledi.

Hiç bir zaman aralarında din, dil ve ırk ayrımı olmadığına dikkati çeken Allahverdi, şöyle devam etti:

"Çocukluğumu Müsülümanların arasında geçirdim. Hiç bir şekilde ayrım yoktu. Hepimiz Türkçe konuşurduk kalede. Bayramlarda ev ziyaretleri yapılırdı. Hiç kimse bir diğerinin dinine ve inancına karışmazdı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük'te Türkçe Konuşan Keldani Hristiyanları Konferansı - Son Dakika

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