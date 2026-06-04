Kerkük'te Türkmen Vali Dönemi Paneli - Son Dakika
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Kerkük'te Türkmen Vali Dönemi Paneli

Kerkük\'te Türkmen Vali Dönemi Paneli
04.06.2026 22:31
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ORSAM, Kerkük'te Türkmen varlığı ve Irak'taki temsiliyeti üzerine panel düzenledi. Vali Ağa, Türkmenlerin Irak'ın birliği için çalıştığını vurguladı.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından " Kerkük'te Türkmen Vali Dönemi ve Irak'ta Türkmen Temsiliyeti" başlıklı panel düzenlendi.

ORSAM genel merkezinde düzenlenen ve moderatörlüğünü ORSAM Başkanı Kadir Temiz'in yaptığı panele, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa konuşmacı olarak katıldı.

Ağa, Kerkük'te Türkmen bir valinin seçilmesine ilişkin, Türkmenler olarak 100 yıldır asimile politikasına maruz kaldıklarını belirterek "Ayakta kaldık, mücadele ettik. Türkmenler olarak Irak'ın parçalanmasında veya herhangi bir parçalanma projeleri içinde yer almadık. Aksine Irak'ın çimentosu olduk. Türkmeneli'nde, Kürtler ve Araplar arasında iki tarafı adeta bağlayarak kardeşliği ve Irak birliğini biz sağladık." dedi.

Türkmenler olarak her zaman Irak'ın birliğini düşündüklerini aktaran Ağa, "Bağdat'taki temaslarımızda da Kerkük'te Türkmenlerin asli unsur olduğunu vurguladık. Türkmenler hiçbir zaman ülkeyi bölme amacı güden bir siyaset izlemedi aksine Sünni, Şii, Kürt veya Arap herkese kucak açtık. Türkiye'nin de desteğiyle birlik ve beraberliği ön planda tuttuğumuzu ifade ettik. Biz Türkmenler olarak hiçbir zaman Irak kimliğini taşımaktan utanmadık ve gururla taşıdık." ifadelerini kullandı.

Mehmet Seman Ağa, Irak'ta birçok şeyin değiştiğine işaret ederek Irak'ta silahın devletin elinde bulunması ve herkese eşit gözle bakılması gerektiğini dile getirdi.

"Başkent Bağdat'la Ankara arasında bir köprü olduk." diyen Ağa, Türkiye ile yaptıkları görüşmeler sonrası su konusunda Türkiye'nin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Kerkük'te daha önce Arap ve Kürtlerin valilik yaptığını hatırlatan Ağa, "Türkmenlerin olmadığı hiçbir denklem Kerkük'te başarılı olamaz çünkü biz Kerkük'ün esas sahibiyiz." diye konuştu.

Ağa, Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını ve Irak'ta Türkmenlerin mağdur olmaması için yardım ettiğini belirterek, Kerkük'te barış ve kardeşliği sağlamak istediklerini ifade etti.

Mehmet Seman Ağa, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim temel hedefimiz Kerkük'te barışı, huzuru ve kardeşliği kalıcı hale getirmektir. Aynı zamanda Kerkük'te dönüşümlü valilik modelinin kurumsal bir sistem olarak yerleşmesini amaçlıyoruz. Çünkü Kerkük'ün barışı Irak'ın istikrarı, Irak'ın istikrarı ise Orta Doğu'nun barış ve istikrarıdır."

Ağa, kendinden önceki valilerin çeşitli hizmetlerinin olduğunun ancak Kerkük'te gerçek anlamda hizmet yapılmadığını, farklı sektörlerde hizmetlerin eksik kaldığını dile getirdi.

Kerkük'e uluslararası alanda sahip çıkılması için çalıştıklarını aktaran Ağa, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Bağdat ile iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyen Ağa, "Kalkınma Yolu Projesi, Irak için hayatidir." diyerek, düşündükleri başka planlamaların hayata geçmesi halinde Kalkınma Yolu Projesi'ne katkı vereceklerini aktardı.

Mehmet Seman Ağa, "Görüştüğümüz Iraklı yetkililer bizlere, 'Türkmenlere değil Türkmen Cephesine bakanlık verilecek' dedi." ifadesini kullandı.

Panelin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Kerkük, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Türkmen Vali Dönemi Paneli - Son Dakika

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