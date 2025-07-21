Kerkük ve Anadolu Üniversiteleri Arasında İşbirliği Anlaşmaları

Irak'taki Kerkük Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında akademik işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel beraberindeki heyetle Kerkük kentine ziyaret gerçekleştirdi.

AA muhabirine konuşan Adıgüzel, Kerkük Üniversitesi Rektörü Ümran Cemal ile bir araya geldiklerini, iki üniversite arasında önemli akademik işbirlikleri için mutabakat zaptları imzaladıklarını belirtti.

Bu anlaşmalar kapsamında öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılacağını aktaran Adıgüzel, çok faydalı ortak projeler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Rektör Adıgüzel, bu protokol anlaşmaları kapsamında Kerkük'ten Türkiye'ye ve Türkiye'den Kerkük'e öğrencilerin gelmesinin sağlanacağını ifade etti.

Kerkük'e yaptıkları bu ilk ziyaretin daha sonraki ziyaretleri daha anlamlı ve güçlü kılacağını aktaran Adıgüzel, bu tür ziyaretlerin Türkiye ile Irak arasında eğitim alanındaki işbirliğini güçlendireceğine inandığını vurguladı.

Türkiye'de fazla sayıda Iraklı öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Adıgüzel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi olarak Irak ve Kerkük'ten daha fazla öğrenci beklediklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesi olarak farklı ve çok güçlü alanlarda bölümlerinin olduğunu ifade eden Adıgüzel, bu bölümlerde çok sayıda Türkmen öğrenciyi ağırlamak istediklerini dile getirdi.

İki kardeş üniversite bir araya geldi

Kerkük'ü ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Zekiye Doğan da ziyaretin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu kaydetti.

"Kerkük ve Kerkük'teki dostlarımızı kardeş olarak görmekteyiz." diyen Doğan, Kerkük Üniversitesinde yaptıkları toplantıyı, bir akademik işbirliği görüşmesinin ötesinde iki dost ve kardeş üniversitenin bir araya gelmesi olarak niteledi.

İmzalanan anlaşmaların her iki tarafa da ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Doğan, Anadolu Üniversitesinde yeni açılan Arapça ve diğer diller noktasında Kerkük Üniversitesinin kendilerine vereceği desteğin önemli olduğunu sözlerine ekledi.