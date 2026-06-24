Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den İstifa Etti... İlçe Başkanı Çakır: "Önce Belediye Başkanlığından İstifa Etmesi Gerekir"

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti. CHP Keşan İlçe Başkanı Ali Çakır, istifaya ilişkin "Bu zor süreçte, bu asırlık çınar Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane teminatı olan CHP'ye bu hainliği yapacağına inanmak istemiyorum. Eğer böyle bir düşüncesi varsa önce belediye başkanlığından istifa etmesi gerekir. Çünkü Keşan halkının helal oylarıyla o göreve geldi. Hem CHP'yi satıyor böyle hem de Keşan halkını, ona oy veren Keşanlıları satıyor" dedi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti. CHP Keşan İlçe Başkanı Ali Çakır, istifaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Özcan'ın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin haberleri yerel basında gördüğünü, kendisinin telefonlarını açmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Asırlık çınar CHP'ye hainlik yaparak siyasi yaşamını sonlandıracağını, final yapacağını düşünmek istemiyorum. Bu zor süreçte, bu asırlık çınar Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane teminatı olan CHP'ye bu hainliği yapacağına inanmak istemiyorum. Eğer böyle bir düşüncesi varsa önce belediye başkanlığından istifa etmesi gerekir. Çünkü Keşan halkının helal oylarıyla o göreve geldi. Hem CHP'yi satıyor böyle hem de Keşan halkını, ona oy veren Keşanlıları satıyor. O yüzden inanmak istemiyorum."