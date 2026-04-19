Keşan'da Cinayet: 1 Kişi Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı R.K'nın (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Dün R.K. ile E.P arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, tabancayla ateş ederek E.P'yi ağır yaralamıştı.
Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan E.P. yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybetmişti.
