 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Keşan'da çöp konteynerine atılan köpek yavruları temizlik işçileri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da çöp konteynerine atılan köpek yavruları temizlik işçileri tarafından kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde temizlik işçileri, çöp konteynerine atılan bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu. Köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne teslim edildi. Dernek başkanı Sevinç Cebeci, köpeklerin temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu belirterek, köpeklerin bakımı için geçici yuva aradıklarını ve mama yardımı yapacaklarını söyledi.

Keşan\'da çöp konteynerine atılan köpek yavruları temizlik işçileri tarafından kurtarıldı
02.01.2024 - 15:51,
Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir koli içerisinde çöp konteynerine atılan 5 köpek yavrusu temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan temizlik işçileri konteynerin birinden ses geldiğini fark etti.

Konteyneri kontrol eden temizlik işçileri bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu.

Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kontrollerinin ardından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KEHAYKO) teslim edildi.

KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine köpek yavrularının temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Köpeklerin çöp konteynerine atılmasına tepki gösteren Cebeci, "Bu vicdansızlık. Kış aylarında, soğuk havada bu hayvanları çöpe atıp ölüme terk etmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." dedi.

Cebeci, köpeklerin bakımı için geçici yuva aradıklarını dile getirdi.

Evinde çok sayıda hayvana baktığını anlatan Cebeci, "Köpekleri biberonla beslemeye başladık. Büyüyene kadar kalacakları geçici yuvalara ihtiyaç var. Gerekli mama yardımını yapacağız. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, Keşan, Hayvan Hakları, Hayvanlar, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da çöp konteynerine atılan köpek yavruları temizlik işçileri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: Keşan'da çöp konteynerine atılan köpek yavruları temizlik işçileri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement