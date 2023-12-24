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Keşan'da inşaattan demir çalındı - Son Dakika
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Keşan'da inşaattan demir çalındı

Keşan'da bir inşaattan 80 demir çalındı. İnşaat sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.

Keşan\'da inşaattan demir çalındı
24.12.2023 - 17:07,
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Keşan'da inşaatından demir çalınan kişi polise başvurdu.

Y.Ö, Büyük Cami Mahallesi'ndeki inşaatı kontrol ettiğinde 80 demirin çalındığını fark etti.

İnşaat sahibi Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Keşan'da 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.U'yu Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgusunda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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