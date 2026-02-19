Keşan'da Kaza ve Yaralanmalar

Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.G.G'ye otomobil çarptı.
Yaralanan yaya ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Merdivenlerden düşen işçi yaralandı
Keşan ilçesinde iş yerinin merdivenlerinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Büyükcami Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan M.A.K. dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düştü.
Yaralanan işçi Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alkollü sürücüye ceza uygulandı
Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler denetim noktasında sürücü S.S'nin alkollü şekilde araç kullandığını tespit etti.
Sürücüye ceza kesildi.
