Keşan\'da Su Seviyesi Kritik Düzeyde

21.08.2025 14:52
Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi %1'in altına düştü, vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 1'in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını belirtti.

Suya erişimin en zor olduğu dönemlerden geçildiğini vurgulayan Kara, "Keşan'a hayat veren Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. Toplam 56 milyon metreküp kapasiteli barajda yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın 1,6 milyon metreküpü 'ölü hacim', yani kullanılamaz durumda. Kullanılabilir su sadece 400 bin metreküp." ifadelerini kullandı.

Kara, ilçedeki içme suyu kaynaklarının bitme noktasına geldiğine dikkati çekti.

Her damla suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Barajımızdaki su seviyesi daha önce hiç bu kadar azalmamıştı. İlçeye günlük 10-12 bin metreküp su verildiğini düşünürsek 1 ay içinde barajdaki suyu bitirebiliriz. İlk defa dip savaklarımız görünüyor, suyumuz bitmek üzere. Her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Aksi halde büyükşehirlerdeki gibi 3-5 saatlik su kesintilerinin başlama zamanı gelir. Bu kesintileri yapmamak için Kumdere mevkisindeki 15 kuyuya ilave kuyular açmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç. Su kesintisi yaşamamak için tasarruflu olmalıyız."

Kaynak: AA

