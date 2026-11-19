Edirne'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Garnizon Komutanı Vekili Kurmay Albay Fatih Cansız, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi. Sinevizyon gösterisinin ardından Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan konuşma yaptı.

Mehmet Özcan, Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümünü kutlayarak, "Allah, bugünden başka bizlere yeni kurtuluş günleri yaşatmayı nasip etmesin. Bundan 104 yıl önce yaşadığımız kurtuluş mücadelesinin acılarını bir daha milletimize göstermesin. 36 devlet kurmuş büyük bir milletin evlatlarıyız. Ancak temennimiz, 37'nci bir devlet kurmak zorunda kalmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sonsuza dek tek devletimiz olarak varlığını sürdürsün. Bizler, 1071 yılında başlayan batıya yürüyüşümüzle Anadolu'yu yurt edinmiş, tarih boyunca büyük devletler kurmuş bir milletiz. Selçuklulardan Osmanlı'ya uzanan bu tarihi süreçte, 1453 yılında dünyanın en önemli ticaret ve medeniyet merkezlerinden biri olan İstanbul'u fethettik. Yaklaşık 250 yıl sonra ise ordularımız Viyana kapılarına kadar ulaştı. Bu büyük tarihi geçmiş, elbette başka milletlerin hafızasında da yer etmiştir. Batılı devletlerin tarihi hesaplarının ve bilinçaltlarında taşıdıkları düşüncelerin olması şaşırtıcı değildir. Onlar kuyruk acısını, bizler de tarih boyunca yaşadıklarımızı unutmayacağız. Bu nedenle güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olmak zorundayız. Bunun yolu öncelikle ekonomik, ardından askeri açıdan güçlü bir devlet olmaktan geçiyor. Bayrağımıza sımsıkı sarılmalı, kendimizi iyi eğitmeli, bilgi ve donanımımızı artırmalı, çok çalışmalıyız. Hiçbir millete ve devlete muhtaç olmadan, bağımsızlığımızı koruyarak yaşamalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören daha sonra Keşan Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi ve ritim grubunun gösterileri ile sürdü. Program geçit töreniyle sona erdi. Programın ardından Keşanspor Düğün Salonu'nda resepsiyon verildi.