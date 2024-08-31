Kesilmekten kurtulan atlar koruma çiftliğinde yaşamlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kesilmekten kurtulan atlar koruma çiftliğinde yaşamlarını sürdürüyor

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan 3 yıl önce bir tırla yurt dışına kesime götürülürken Hopa'da bir tır garajında tırın dorsesinde fark edilen atlar, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği gönüllüleri tarafından 3 yıldır bakılıyor. Gönüllüler, Ardanuç ilçesinde oluşturdukları koruma çiftliğinde, atların yanı sıra farklı illerden gelen hasta ve bakıma muhtaç eşek, keçi, köpek ve tavuk gibi hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

31.08.2024 22:01
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Kesilmekten kurtulan atlar 3 yıldır koruma çiftliğinde yaşamlarını sürdürüyor

- Koruma çiftliğinde atların yanı sıra farklı illerden gelen hasta ve bakıma muhtaç eşek, keçi, köpek ve tavuk gibi hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor

ARTVİN - Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan 3 yıl önce bir tırla yurt dışına kesime götürülürken Hopa'da bir tır garajında tırın dorsesinde fark edilen atlar, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği gönüllüleri tarafından 3 yıldır bakılıyor. Gönüllüler, Ardanuç ilçesinde oluşturdukları koruma çiftliğinde, atların yanı sıra farklı illerden gelen hasta ve bakıma muhtaç eşek, keçi, köpek ve tavuk gibi hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan çiftlik, bakıma muhtaç ve sahipsiz atlara, eşeklere, sokak köpeklerine, kanatlı hayvanlara ve keçilere yuva oldu.

Çiftlikte bakım ve beslenme hizmetleri sunuluyor

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından HAYDİKO tarafından sahiplenilen atların bakım ve beslenme ihtiyaçları, yaklaşık 15 dönümlük bir alana yayılan çiftlikte karşılanıyor. Çiftlikte, ahırların yanı sıra atların rahatça hareket edebileceği geniş alanlar da bulunuyor. Atların günlük bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması için köyde yaşayan iki kişi görevlendirilmiş durumda. Çiftlikte Hopa başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden getirilen 41 at ve 18 eşek, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşıyor. Ayrıca çiftlik, sadece binek hayvanlarına değil, aynı zamanda çok sayıda sahipsiz sokak köpeğine, kanatlı hayvana ve keçiye de ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların tüm ihtiyaçları, gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Her şey yurt dışına kesime götürülen atlarla başladı

Konuyla ilgili açıklama yapan HAYDİKO Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Yılmaz, "Derneğimize bağlı kurtarma çiftliğimiz, 2021 yılının ağustos ayında Hopa'da yurt dışına kesime satışa sunulan atların el konulması süreciyle başladı. Yaklaşık 70 civarında at kurtardık. O süreçte atların bazıları hamileydi, bazıları engelliydi, bazıları hastaydı. Şu an yaklaşık 41 atımız var. Bir kısmını kaybettik, bir kısmını sahiplendirdik. O süreçten sonra burada kurtarılmış atların olduğunu bilen Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden hayvan hakları savunucusu arkadaşlarımız bize birçok at gönderdi. Tedavi ettirdik, alanımıza aldık ve bakmaya başladık. Daha sonra Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalan ilçeden bin 500 köpeği kurtardık. Onları bir şekilde kısırlaştırdık. Sahiplendirmeye çalıştık; engelli ve hasta olanları ise buraya getirdik. Ardanuç ve Artvin belediyeleriyle protokol yaptık. Bakıma muhtaç hayvanları buraya getirdik. Hayvan kurtarma merkezi olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Ardanuç, Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesilmekten kurtulan atlar koruma çiftliğinde yaşamlarını sürdürüyor - Son Dakika

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