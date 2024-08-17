Kesinleşmiş hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.U., (31), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan Y.U'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Y.U., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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