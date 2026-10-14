KESK, kayyum atanan Halk TV'ye dayanışma ziyareti yaptı, haber alma hakkı vurgulandı - Son Dakika
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KESK, kayyum atanan Halk TV'ye dayanışma ziyareti yaptı, haber alma hakkı vurgulandı

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KESK, kayyum atanan Halk TV\'ye dayanışma ziyareti yaptı, haber alma hakkı vurgulandı
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KESK, kayyum atanan Halk TV'nin Ankara Temsilciliği'ne dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, basına yönelik saldırıların halkın haber alma hakkına yönelik olduğunu vurgulayıp 'İnsanların bilgi alma hakkını engelleyemezsiniz' ifadesini kullandı.

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Can KILINÇ

(ANKARA) - KESK, kayyum atanan Halk TV'nin Ankara Temsilciliği'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak,  "Basına yönelik saldırılar sadece o basın kurumuyla ilgili bir süreç olarak değerlendirilemez. Çünkü aynı zamanda halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. İnsanların bilgi alma hakkını engelleyemezsiniz" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, kayyım atanan Halk TV'nin Ankara Temsilciliği'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile birlikte KESK yönetimi de ziyarette yer aldı. Çalışanlar ve kurum yöneticilerine yapılan ziyaret sonrası konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak şunları söyledi:

"Maalesef karanlık bir günden geçiyoruz. Ülkemizde hakikaten baskının, saldırıların, operasyonların önü arkası kesilmiyor. Siyasetçiler, öğrenciler derken basına yönelik saldırıların son halkası da Halk TV'ye yönelik gerçekleşmiş oldu. Elbette bütün saldırılarla ilgili söylenecek çok söz var ama basına yönelik saldırılar sadece o basın kurumuyla ilgili bir süreç olarak değerlendirilemez. Çünkü aynı zamanda halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz ve bütün halka yönelik bir saldırı olduğu gerçeğinin altını bir daha çizmek zorundayız. İnsanların bilgi alma hakkını engelleyemezsiniz. İnsanların aldıkları bilgileri sorgulamaları, yorumlamaları ve ona göre tepkilerini göstermelerinin önüne engel olamazsınız. Bu iş böyle sürdürülemez. Çok açıktır.

"HALK TV'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak yıllardır ifade ettiğimiz şeyin altını bir daha çizmek istiyoruz. Bu ülkede insanlar eğer emekli olduklarında açlık sınırının altında maaşlara mahküm bırakılıyorsa ve bunun karşısında yeterince örgütlenemiyorsa iktidarın bu yol temizliğinden çok bağımsız değil. Biz bunu bilmiyor değiliz. Dolayısıyla Halk TV'ye yönelik bu saldırı da bir yol temizliğidir. Basına yönelik getirilen bütün saldırılar sonrasında çok daha büyük bir karanlık ülkeye gelmiştir. Daha önceki pratik gerçeklik ortadadır. Korkumuz ve kaygımız da en çok burası üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla biz basın özgürlüğünden yana olan emek örgütleri olarak Halk TV'nin yanında da olmaya devam edeceğiz ve halkımız bu baskıcı, bu sömürü sistemine karşı mücadelesini yükseltecektir diyoruz. Önümüzdeki dönem bütçe dönemi. Bütçe dönemine giderken bu ülkenin nasıl temel sorunları olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu ülkenin çalışan işçilerinin yarısından fazlası bugün eğer asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyorsa ve bu asgari ücret bir evin kirasını dahi ödeyemiyorsa bunun sorumlusu var ve bu sorumlu da şu andaki iktidardır. Halk TV'yi kapatarak sorumluluğunuzu örtemezsiniz diyoruz."

Kaynak: ANKA
Ayfer KoçakPolitikaAnkaraKayyumGüncelMedyaSon Dakika

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