KESK Sözcüsü Akıncı: OVP emek düşmanı, sermaye dostu

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Samsun Dönem Sözcüsü Bahtiyar Akıncı, Orta Vadeli Program'ın (OVP) emekçilerin, emeklilerin ve geniş halk kesimlerinin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm üretmediğini belirterek, programın sermaye kesimlerinin çıkarlarını öncelediğini savundu.

Akıncı, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, OVP'nin kimler için hazırlandığını, kimlerin hak ve çıkarlarının korunduğunu, nimetlerin kimlere dağıtıldığını ve külfetin kimlerin sırtına yüklendiğini sorguladıklarını belirtti.

Akıncı, şöyle konuştu:

"Sadece enflasyon ve faiz oranlarında değil, gelir adaletsizliğinde de Avrupa ülkeleri içinde birinci sırada yer almaktayız. Kayıtlı her iki işçiden biri bugün itibarıyla açlık sınırının en az 10 bin lira altında kalan asgari ücretle çalışıyor. Kayıt dışı çalışan 10 milyon kişi, başta sosyal güvenlik hakkı olmak üzere yasal haklarından mahrum bırakılıyor.

Her dört emekliden biri, sadaka verir gibi yapılan ek artışlarla bugün 23 bin 552 lira en düşük emekli aylığına mahküm edilirken ortalama maaş da giderek en düşük emekli aylığında eşitleniyor. Her 5 emekliden biri yaşamını sürdürebilmek için yeniden çalışmak zorunda kalıyor. İktidar, ülkemizi yeniden çalışmak zorunda kalan emekliler ülkesi haline getirerek yeni bir rekorun altına imza atmıştır."

OVP EMEKÇİLERE NE VAAT EDİYOR?

Bahtiyar Akıncı, ağır ekonomik koşullara rağmen hazırlanan Orta Vadeli Program'ın emekçilere ne vaat ettiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Akıncı, iktidarın yıllardır enflasyonu düşüreceğini söylediğini ancak her yeni OVP ile bir önceki enflasyon hedefinin "güncelleme" adı altında yükseltildiğini ifade ederek, bu politikanın sürdürüleceğinin programda ortaya konulduğunu savundu.

Önceki dönemde hazırlanan OVP'nin kamu emekçilerinin toplu sözleşme sürecine denk geldiğini hatırlatan Akıncı, tüm itirazlarına rağmen 2026, 2027 ve 2028 yılları için bir kez daha uzun yıllardır tutturulamayan OVP enflasyon hedeflerine endeksli toplu sözleşme anlayışının esas alındığını söyledi.

Akıncı, "En çarpıcı olanı 2027 yılı için yapılacak artış ile mevcut durum arasındaki uçurumdur. İktidar bu OVP ile 2027 enflasyon oranını yüzde 21 olarak güncellemiştir. Bilindiği üzere toplu sözleşme ile 2027 yılı için bağıtlanan artış yüzde 5 artı yüzde 4'tür. Yani iktidar, enflasyon hedefini tutmayacağını ilan etmesine rağmen toplu sözleşme hükmünü güncellemeye gerek görmemektedir. Yapılması gereken bellidir: Acilen ve ertelemeksizin emekçilerin ek zam talebi karşılanmalıdır" dedi.

OVP'de yer alan "Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin etkin uygulanması sağlanacak, mevzuat çalışmaları tamamlanarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacaktır" ifadesine dikkati çeken Akıncı, "İktidar bu ifade ile gençlere güvencesizlik ve esneklik, yani geleceksizlik taahhüt etmektedir" diye konuştu.

OVP ile mevcut iktidarın önceliklerinin bütçeden faize ayrılan paylarla bir kez daha ortaya çıktığını savunan Akıncı, önceliğin emekçilere ve yoksul halka değil; faizden, ranttan ve özelleştirme uygulamalarından beslenen kesimlere verildiğini ileri sürdü.

Akıncı, "Bir kez daha altını çiziyoruz. Bu iktidarın Orta Vadeli Programı da uzun vadeli programı da emek düşmanı, sermaye dostudur" dedi.