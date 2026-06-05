(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikaların yöneticileri ile KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri, Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, 10 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanan sendikacı, gazeteci, siyasetçi ve hak savunucularının serbest bırakılması talep edildi.
Son Dakika › Güncel › KESK'ten Adalet Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması - Son Dakika
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