KESK'ten Enflasyon ve Toplu Pazarlık Çağrısı
KESK'ten Enflasyon ve Toplu Pazarlık Çağrısı

05.05.2026 19:34
KESK, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek toplu pazarlık masası kurulmasını talep etti.

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu'ndan, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu tablonun sorumlusu sadece iktidar ve TÜİK değil, aynı zamanda kişisel ikbali için iktidarın yedeğinde konumlanan, milyonlarca kamu emekçisini ve emeklisini sefalete ve yoksulluğa mahkum eden satış sözleşmesine imza atanlardır. TÜİK verileri aynı zamanda toplu sözleşme düzeninin ve buna yol veren 4688 sayılı yasanın da iflas ettiğinin ilanıdır. Bu nedenle; grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engeller kaldırılarak 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuat evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmelidir. En geç Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmalıdır" denildi.

KESK Yürütme Kurulu'ndan TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıl bitmeden enflasyon hedefinin neredeyse tamamına ulaşılmıştır"

"TÜİK'e göre Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 oldu. Üstelik yıllık enflasyon son 6 ayın zirvesine çıkarak yılın sadece ilk dört ayında enflasyon yüzde 14,64'e ulaştı. İktidarın 2026 yılı için koyduğu yüzde 16'lık enflasyon hedefi ise daha şimdiden fiilen çökmüştür. Yıl bitmeden hedefin neredeyse tamamına ulaşılmıştır. Nitekim ENAG'a göre Nisan'da enflasyon aylık yüzde 5,07, yıllık yüzde 55,38 oldu."

"Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmalı"

Artık milyonlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu tablonun sorumlusu sadece iktidar ve TÜİK değil, aynı zamanda kişisel ikbali için iktidarın yedeğinde konumlanan, milyonlarca kamu emekçisini ve emeklisini sefalete ve yoksulluğa mahkum eden satış sözleşmesine imza atanlardır. TÜİK verileri aynı zamanda toplu sözleşme düzeninin ve buna yol veren 4688 sayılı yasanın da iflas ettiğinin ilanıdır. Bu nedenle; grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engeller kaldırılarak 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuat evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmelidir. En geç Haziran ayı sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmalıdır. En düşük kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmalıdır. Maaşlarımıza nisan ayından itibaren ek yüzde 30 artış yapılmalıdır. 2023 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen 'İlave seyyanen ödenek' taban maaşlarımıza yansıtılmalıdır. Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilerek tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmeli, ilave seyyanen ödenek tutarı mevcut emekli aylıklarına eklenmeli ve mülakat kaldırılmalıdır. Kira, kreş ve yol desteği verilmelidir. Tüm kamu emekçilerini yoksulluğa karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

