KESK'ten ILO'ya Ziyaret

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyet ILO Genel Direktörü Yasser Ahmed Hassan'ı ziyaret etti. Görüşmede, 1 Mayıs hazırlıkları, KESK'e bağlı sendika üyeleri ve yöneticilerine yönelik dava süreci ile ILO ile iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

KESK'in kurumsal sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher ILO Genel Direktörü Yasser Ahmed Hassan'ı ziyaret etti. Ziyarette başta Taksim Meydanı olmak üzere ülke çapında yapılan 1 Mayıs hazırlıkları, 21 Nisan'da görülecek KESK'e bağlı işkolları üye ve yöneticilerin davası, Haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek ILO konferansı hazırlıkları ve KESK ile ILO arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda yapılacak çalışmalar üzerine görüşmede bulunuldu. ILO Genel Direktörü Yasser Ahmed Hassan'a bu verimli görüşme için teşekkür ediyoruz."