KESK'ten Kamu Çalışanlarına Ek Zam Talebi

(İSTANBUL) - KESK, kamu çalışanlarının maaşlarına, Temmuz ayında yüzde 35 ek artış yapılmasını talep etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Şişli Mecidiyeköy'de, "Kamu çalışanlarına ek zam" talebiyle toplandı.

KESK İstanbul Şubeler Platformu adına yapılan açıklamada, "Tüm Ali Cengiz oyunlarına rağmen TÜİK rakamlarına göre bile gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon arasındaki uçurum gittikçe büyüyor. Tutturulamayan hedeflerin faturası biz kamu emekçilerine kesiliyor" denildi.

Kamu çalışanlarının kayıplarına karşılık maaşlarına Temmuz ayında acilen yüzde 35 ek artış yapılması talep edilen açıklamada, "ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere tüm ek ödemelerin taban aylığına yansıtılmasını ve 4688 sayılı yasa başta olmak üzere, Grevli Toplu Pazarlık hakkının önündeki engellerin kaldırılması" istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılına yüzde 11 maaş artışıyla girdik. Ama rakamlara takla attıran TÜİK'e göre bile enflasyon 5 ayda yüzde 16,61'e ulaştı. Sahte TÜİK rakamlarına göre bile ortalama kamu emekçisi maaşı 11 bin 400 TL yıl başından bugüne kadar eridi. Bizim kayıplarımızın telafisi için ek zam talebimizi cevapsız bırakarak TÜİK'in sahte rakamlarına göre yapacağımız maaş artışları için Temmuz'u bekleyin diyorlar."

Açlık sınırı altında kalan asgari ücretli, emekli aylığını gösterip 'Halinize şükredin' diyorlar. Son seçim öncesi 'Mülakatı kaldıracağız. Tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışma yapacağız. İlave seyyanen ödeneği taban aylığa dolayısıyla mevcut emekli aylıklarına yansıtacağız' diye söz vermişlerdi; tutmadılar. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Zaman bizleri yoksulluk ve sefalete mahkum bırakan politikalar karşı birleşme ve 'Bu faturayı ödemiyoruz' deme zamanı."