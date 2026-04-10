KESK'ten Tutuklamalara Tepki

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Umut-Sen, Birtek-Sen ve DİSK Limter-İş yöneticilerinin tutuklanmasına ilişkin açıklamasını yaptı.

KESK'in resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkenin yurttaşları, emekçileri olarak geldiğimiz noktada en temel demokratik hakların kullanımı gözaltı ve tutuklama gerekçesine dönüştürülmeye başlanmıştır. Son dönemlerde artan baskı politikalarının son örneğini sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ile zeytinini, köyünü savunan Esra Işık'ın ve Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile DİSK Limter-İş Genel Başkanı ve yöneticilerinin tutuklanmasıyla bir kez daha yaşadık."

Hak arama mücadelesine, sendikal mücadeleye gözdağı olan bu saldırılara karşı itiraz eden tüm kesimlerin sesini kısmaya yönelik bu politikalar, bizlerin haklı, meşru mücadelesini engelleyemeyecektir. Hukuk tanımaz saldırılara derhal son verilmeli, tutuklanan arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."