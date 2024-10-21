Keşmir'de Saldırı: 7 Ölü, 5 Yaralı

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YENİ DELHİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, özel bir altyapı şirketinin 6 çalışanı ve 1 yerel doktor hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 6 kişinin altyapı inşaatında işçi olarak çalıştığı, doktorun ise şirket personeline tıbbi bakım sağlamakla görevli olduğu bildirildi.

Saldırı, Pazar akşamı geç saatlerde, sık sık çatışmaların yaşandığı Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 69 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ganderbal ilçesine bağlı Gagangir köyünde meydana geldi.

Açıklamaya göre militanlar akşam yemeği için toplanan idareci ve işçilerin bulunduğu yemekhaneye rastgele ateş açtı.