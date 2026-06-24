Keyfalan Yaylası Yaz Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki 1200 rakımlı Keyfalan Yaylası, yazın gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki yaylaya gelenler, gölet çevresinde gezerek ve piknik yaparak aileleriyle keyifli vakit geçiriyor.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, AA muhabirine, ilçeye bağlı yaylalarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladığını söyledi.

Yaylalar arasında Keyfalan'ın öne çıktığını ifade eden Koçyiğit, burada hem kış hem de yaz festivalleri düzenlendiğini anlattı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin doğal güzellikler içerisinde vakit geçirdiğini belirten Koçyiğit, geçen yıl yaklaşık 750 bin kişinin gezdiği yaylaya bu yıl 1 milyon ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan doğal güzellikleriyle öne çıkan yayla dronla görüntülendi.