Khoisan Yerlileri Kemikleri Anavatanlarına Gönderildi

Avrupalı sömürgecilerce ırk temelli bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere 1868 ile 1924 yılları arasında izinsiz olarak alıkonulan 63 Khoisan yerlisinin kemikleri, anavatanları Güney Afrika'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Dönemin İngiliz sömürgecileri tarafından izinsiz halde mezarlarından çıkarılarak ırk temelli bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'ne götürülen ve bir asrı aşkın süredir burada "bilimsel nesne" olarak sergilenen yerlilere ait kalıntılar, Güney Afrika hükümetinin girişimleri sonucu ülkelerine iade edildi.

Yerlilere ait kemikler Kuzey Cape eyaletindeki Steinkopf kasabasındaki Kinderle anıtında düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

-"Avrupalılar sömürgecilik için tam ve koşulsuz özür dilemekten uzak kaldılar"

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, törende yaptığı konuşmada, bölgenin en eski halkı olan Khoisanların maruz kaldığı yıkımın en acı tarafının, yaşananların büyük ölçüde yok sayılması olduğunu belirterek, Güney Afrika hükümetinin, ayrımcılığa uğrayan ve dışlananların onurunu iade etmekten çekinmeyeceğini söyledi.

Ramaphosa, Avrupalı sömürgecilerin kıtada yaptıklarıyla derin bir yüzleşmeden kaçındıklarını vurgulayarak, "Bu ülkelerin bazıları belirli vahşetler için özür diledi, ancak genel olarak, sömürgeciliğin tamamı için tam ve koşulsuz bir özür dilemekten uzak kaldılar." dedi.

Afrika'nın ve bölgenin en kadim halklarından kabul edilen Khoisanlar, tarihte avcı-toplayıcı San halkı ile hayvancılık yapan göçebe Khoikhoi halklarının birleşiminden oluşuyor.

Sömürge döneminde maruz kaldıkları sistematik sürgün ve kültürel yıkıma rağmen bugün dillerini ve kimliklerini yaşatma mücadelesi veren Khoisanlar, günümüzde ağırlıklı olarak Güney Afrika, Namibya ve Botsvana'yı kapsayan Kalahari Çölü ve çevresinde yaşamlarını sürdürüyor.