Kıbrıs Gazileri Ankara'dan Mersin'e uğurlandı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Ankara'dan Mersin'e gelen 90 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Savunma bakanlıklarının koordinesinde düzenlenen programla KKTC'ye gidecek 90 Kıbrıs gazisi Mersin'e geldi.

Gaziler, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, kent protokolü ve diğer katılımcılar tarafından Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen programla karşılandı.

Gaziler, kendilerini karşılayan katılımcılarla selamlaşarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Vali Pehlivan, gazetecilere, bugün gurur tablosu içerisinde olduklarını söyledi.

Kahraman gazilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Pehlivan, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine de katılacağını kaydetti.

Pehlivan, bugün gurur içerisinde olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Ekiplerimiz, kuvvetlerimiz 50 yıl önce 20 Temmuz'da sabah 06.05'te adaya intikal etmişlerdi. Gazilerimiz, o seyahati de temsil edecekler. Onlar duygulu ve gururlu bizler de en az onlar kadar duygulu ve gururluyuz. Onların sayesinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak coğrafyamızda dimdik ayaktayız."

Pehlivan, Türkiye'nin o dönem uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanmaya karar verdiğini ve tarihteki diğer haksızlıklar karşısında olduğu gibi bu haksızlık karşısında da dimdik durduğunu vurguladı.

"Mutlu ve gururlu bir şekilde oraya gidiyorlar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da çok heyecanlı ve mutlu bir anı yaşadıklarını ifade etti.

Sabah Kıbrıs Gazileri ile Ankara'da bir araya geldiklerini dile getiren Madak, şöyle konuştu:

"Bu insanlar 50 yıl önce ölümü göze alarak, barışı tesis etmek, Kıbrıs'taki Rumlar'ın Türklere yapmış olduğu haksızlıkları, hukuksuzlukları bertaraf etmek için çıktıkları mücadelede barışı tesis ederek bugün mutlu ve gururlu bir şekilde oraya gidiyorlar. Türkiye her zaman barıştan, istikrardan yana olan bir ülke. Dolayısıyla bugün çok güzel bir atmosfer var."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da 50 yıl önce kader birliği yaptığı kahraman gazilerle bir araya gelmekten ve bölgeye gitmekten dolayı duygulu olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 90 Kıbrıs Gazisi TCG İskenderun Gemisi'ne bindi, katılımcılar tarafından uğurlandı.

Bu arada geminin, hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde KKTC'ye hareket edeceği öğrenildi.