 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi toprağa verildi

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi Almus ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından defnedildi. Ehsen, koah hastası olup rahatsızlanınca Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Cenaze törenine Ehsen'in yakınları ve birçok yetkili katıldı.

Tokat\'ta Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen\'in cenazesi toprağa verildi
22.01.2024 - 16:45,
Abone Ol

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi toprağa verildi.

Almus ilçesinde yaşayan koah hastası Ehsen, rahatsızlanınca Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehsen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Almus ilçesine bağlı Serince köyünde düzenlenen askeri törenin ve kılınan namazın ardından Kıbrıs Gazisi Ehsen'in cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, Ehsen'in yakınları, Tokat Vali Yardımcısı Harun Kazez, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Tokat, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:57:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Kıbrıs Gazisi Himmet Ehsen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement