Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı
20.06.2026 10:21
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Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Bahçeli'nin cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İbrahim Bahçeli'nin cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Bahçeli'nin cenazesi Softaoğlu Cami'ne getirildi.

Vefat eden gazinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, merhum gaziye Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Cenaze törenine Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Rıdvan Ateş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tekirdağ, Kıbrıs, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi İbrahim Bahçeli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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