Kıbrıs gazisi Mehmet Akif Aydemir son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Akif Aydemir, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Aydemir için Vişneli Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı tabutu mezarlığa getirilen Aydemir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, yakınlarına teslim edildi.

Törene Aydemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Önder Ortoğlu, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç ile siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.