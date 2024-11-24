Kıbrıs'ta ABD Askeri Varlığı Protesto Edildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde ABD'nin askeri varlığı protesto edildi.

Kıbrıs Barış Konseyi tarafından Larnaka'daki Kara ve Deniz Güvenliği ve Liman Güvenliği Merkezi (CyCLOPS) önünde düzenlenen protestoya Güney Kıbrıs genelindeki sol gruplar ve barış aktivistleri katıldı.

"Kıbrıs'ın ABD-NATO savaş üssüne dönüştürülmesine karşı çıkıyoruz." yazılı pankartlar taşıyan protestocular, GKRY'nin ABD ile askeri işbirliğini kınadı.

Bölgedeki esnaf ve bazı evlerden de ABD'yi protesto eden göstericilere destek verildi.

Kıbrıs Barış Konseyi, protestoyla ilgili yayımladığı basın bildirisinde, Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrar için bölgedeki savaşın sona erdirilmesini isteyerek Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışma duygularını ifade etti.

"Ada'mızın tüm yabancı ordulardan kurtarılması için buradayız"

Göstericileri selamlama konuşması yapan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de barış köprüsü olmasını istedikleri için gösteriye katıldıklarını, Ada'nın savaş üssü, casusluk merkezi ve komşu devletlere karşı askeri eğitim alanı haline gelmesine karşı çıktıklarını vurguladı.

Stefanou, Güney Kıbrıs'ın altyapısı, limanları, havaalanları, kara ve hava sahasının, Amerikalılara, İsraillilere veya herhangi bir üçüncü tarafa değil Güney Kıbrıs halkına hizmet etmeye yönelik olduğunu dile getirerek "Ada'mızın tüm yabancı ordulardan kurtarılmasını ve başkalarına yük olmamasını istediğimiz için buradayız. Buradayız çünkü Cumhurbaşkanı'nın, Amerikan askeri kuvvetlerinin Kıbrıs'ta (GKRY) kalıcı varlığı konusunda müzakere yaptığını açıklamasını pasif bir şekilde izleyemeyiz." ifadelerini kullandı.