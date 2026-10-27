Kiev'de Güney Köprüsü'nü hedef alan saldırıda 1 sivil öldü, 14 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kentte Dinyeper Nehri üzerindeki Güney Köprüsü ve metro altyapısına saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kiev'e yönelik bu gece gerçekleştirilen hava saldırılarında bir sivilin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Güney Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Belediye Başkanı, köprünün üzerindeki metro hattının da hasar gördüğünü belirtti.

Uzmanların hasarın boyutunu belirlemek için çalışmaya başladığını, köprünün trafiğe kapatıldığını belirten Kliçko, Rusya'nın saldırılarında kentteki bazı metro istasyonlarının da hasar gördüğünü, belediye otobüsü seferlerini artırdıklarını ifade etti.

Kliçko ayrıca, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılardan dolayı Kiev'deki iki sağlık merkezi ve bir üniversiteye ait yurt binasının da hasar gördüğünü kaydetti.