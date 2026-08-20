Kiev'e Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika
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Kiev'e Hava Saldırısı: 15 Ölü

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Ukrayna'nın Kiev kentine yapılan hava saldırısında ölü sayısı 15’e yükseldi. Zelenskiy, Rusya'yı kınadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece başkent Kiev'e yönelik hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını kaydetti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kiev'e gece yapılan hava saldırısının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kiev ve bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 600 kişinin görev yaptığını aktaran Zelenskiy, "Toplamda sadece Kiev ve bölgesinde 30 konut binası, bir okul, bir çocuk hastanesi ve bir anaokulu hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Ukrayna'nın müttefiklerinin, bu ve benzeri saldırılar karşısında sessiz kalmamaları ve halkımızı, Ukrayna'daki yaşamı gerçekten korumaya yardımcı olmaları çok önemlidir." yorumunda bulundu.

Rus ordusunun füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, " Rusya'nın bu saldırısı, en acımasız, en iyi hesaplanmış ve en geniş çaplı saldırılardan biriydi." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesine fırlatılan seyir füzelerinin yüzde 93'ünün imha edildiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"En ciddi tehdit balistik füzelerdir. Bu, tamamen Ukrayna'ya 'PATRİOT' füzelerinin tedarikine ve dolayısıyla devletimizin ortaklarına bağlıdır. Rusların balistik füzelerle hayatı nasıl yok ettiğini sessiz, kayıtsız ve hareketsiz bir şekilde izleyemeyiz."

Zelenskiy, sabah yaptığı açıklamada, başkent Kiev'e yapılan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Hava Saldırısı: 15 Ölü - Son Dakika

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