Kiev'e Rus Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı

23.02.2026 10:36
Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; enerji altyapısı hedef alındı.

KİEV, 23 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada pazar günü erken saatlerde yaşanan saldırından bölgeye bağlı yedi ilçenin altısının etkilendiği söyledi. Kalaşnik, can kaybı ve yaralanmalarının genellikle batıdaki Fastiv bölgesinde ağır hasar gören bir binada meydana geldiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece boyunca yedi bölgeyi hedef alan Rusya'nın, yaklaşık 300 muharebe İHA'sı ve 50 füze gönderdiğini söyledi.

Saldırıyla temel olarak Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alındığını belirten Zelenskiy, konutlarla demiryolu tesislerinin de zarar gördüğünü ifade etti. Zelenskiy, kritik altyapının korunması için ülkenin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

