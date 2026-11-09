KİK'in 6 ülkesini demiryolu ağıyla birleştirecek anlaşma Bahreyn'de imzalandı - Son Dakika
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KİK'in 6 ülkesini demiryolu ağıyla birleştirecek anlaşma Bahreyn'de imzalandı

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KİK üyesi 6 ülkeyi demiryolu ağıyla bağlamayı öngören Genel Anlaşma, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 31. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda imzalandı. Bakan Al Halife, anlaşmanın güvenli seyahat, yatırım, turizm ve istihdamı destekleyeceğini belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi 6 ülkenin demiryolu ağıyla birbirine bağlanmasını öngören Genel Anlaşma, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 31. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda imzalandı.

Yerel basına göre, Bahreyn Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Abdullah bin Ahmed Al Halife, yaptığı açıklamada, Körfez Demiryolu Bağlantısı Genel Anlaşması'nın imzalanmasının projenin yasal ve düzenleyici çerçevesini tamamlamada, KİK ülkeleri arasındaki bağ ile entegrasyonu güçlendirmede stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Bakan Al Halife, anlaşmanın uygulama sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu ve üye ülkelerin hazırlık seviyesini artıracağını belirtti.

Projenin güvenli ve sürdürülebilir seyahat seçenekleri sunarak vatandaşların, yerleşik halkın ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Al Halife, yatırım, turizm ve istihdam olanaklarını da destekleyeceğini kaydetti.

Al Halife ayrıca, demiryolu bağlantısının malların pazarlara taşınmasındaki verimliliği yükselteceğini ve üye ülkeler arasındaki ticaret ile ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini dile getirdi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ulaştırma sektöründe getirdiği zorluklara değinen Al Halife, ulaştırma ağlarının entegrasyonunun Körfez bölgesinin ekonomik güvenliği için temel bir sütun olduğunu, limanlar, kara yolları, demiryolları ve havalimanları arasındaki bağlantının iş ve taşımacılık sürekliliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında Bahreyn'in, demiryolu alanında işbirliğini geliştirmek, teknik ve düzenleyici koordinasyon ile tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla Suudi Arabistan ve Katar ile iki ayrı mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca Körfez demiryolu projesindeki son durumun yanı sıra Uluslararası Kara Taşımacılığı Yeknesak Sistemi, bunun uygulama yönetmeliği ve deniz taşımacılığına yönelik düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi gibi konular da ele alındı.

Kaynak: AA
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