Kılıç\'tan Özel\'e Parti Tavsiyesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, "Yeni bir parti kurmaktansa mevcut, köklü, yüzyılını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmalarını, mücadeleyi CHP içinde kalarak yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, sokak çetelerinin, uyuşturucu çetelerinin insan kaynağı olduğunu belirtti.

Sokak çeteleriyle mücadelenin, suça sürüklenen çocuklar meselesinden bağımsız düşünülemeyeceğini dile getiren Kılıç, "suça sürüklenen çocuklar" düzenlemesinin "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinden çıkarıldığını, yeniden paket kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

Suat Kılıç, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da yapılmasının önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin zirvede ulusal çıkarları doğrultusunda somut kazanımlar elde etmesi gerektiğini kaydetti.

Asgari ücretliler ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını aktaran Kılıç, temmuz ayında her iki kesime de ara zam yapılması gerektiğini söyledi.

Bir basın mensubunun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin sorusuna Kılıç, "Yeni bir parti kurmaktansa mevcut, köklü, yüzyılını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmalarını, mücadeleyi CHP içinde kalarak yapmalarını tavsiye ederim. Kendi kararlarını kendileri verecek ama Ankara siyasetini Ankara'dan yapmak lazım." yanıtını verdi.