Kılıçdaroğlu CHP'de Yeniden Genel Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu CHP'de Yeniden Genel Başkan

26.05.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığına dönerken parti içinde disiplin süreci başlatılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine getirildi. Parti genel merkezinin kendisine teslim edilmesini talep etti ancak Özgür Özel ve destekçileri buna karşı çıktı. Önceki gün yaşanan 9 saatlik gerginlik, Özel’in ekibinin binayı boşaltmasıyla sona erdi.

Kılıçdaroğlu, parti içinde bir disiplin sürecinin başlatılacağını ve kurulacak komisyonun raporu sonrası bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini belirtti. Bu kapsamda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihracının da gündeme gelebileceği iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile görüşerek sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Atik’e göre Kılıçdaroğlu, ' Cumhuriyet Halk Partisi, tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden ve ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız' dedi.

Fatih Atik, Özgür Özel’in 'Grup Başkanı' unvanıyla ilgili de bir iddia ortaya attı. Atik, 'Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog hâlinde. Meclis Başkanlığı, bu Grup Başkanlığının geçersiz olduğunu söyledi. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel bu unvanı kullanamayacak' ifadelerini kullandı. Ayrıca ceza davalarının yaz sonuçlanması beklendiğini ve Ekrem İmamoğlu ile diğer isimlerin ceza aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’deki olaylarla ilgili olarak, 'CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Masaları, sandalyeleri kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu CHP'de Yeniden Genel Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gaziantep’te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi
Tahliye sırasında Özel’in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti Annesini toprağa verdikten bir gün sonra hayatını kaybetti

10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 10:37:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu CHP'de Yeniden Genel Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.