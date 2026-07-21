Kılıçdaroğlu Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu Esnafla Kahvaltıda Buluştu

21.07.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, esnaf ve çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti, umutsuz olmamaları gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rüzgarlı İnşaat Malzemeleri Kooperatif Başkanı Özlem Şener ve bölge esnafıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız, çiftçilerimiz. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu, Rüzgarlı İnşaat Malzemeleri Kooperatif Başkanı Şener ve Rüzgarlı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Şener, kahvaltı öncesi Kılıçdaroğlu'na zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Dünya genelinde biliyorsunuz kuzeyden, güneyden savaşlar ve ciddi anlamda kriz var. Biz de ülke olarak payımıza düşeni aldık" dedi.

Petrol fiyatlarındaki artışın lojistiği etkilediğini, bunun da maliyete yansıdığını ifade eden Şener, bu nedenle ticaretin durduğunu söyledi.

Şener, "Umut arıyoruz. Şu anda buraya gelmeniz, bizi ziyaret etmeniz bizim için inanılmaz derecede önemli. Muhalefet olarak biliyoruz ki bizim bu sıkıntılarımızı dile getireceksiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

"SİYASET KURUMUNUN ZAMAN ZAMAN YALPALAMALARI VAR"

Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntıyı çekenler esnaflarımız, çiftçilerimiz. Bunun farkındayım. Üretimin bütün alanlarında büyük sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip olan bir ülkedir. Siyaset kurumunun zaman zaman yalpalamaları var. Zaman zaman çözüm üretmekte zorlanmaları var. Ama haklı olan, insandan yana olan, esnaftan yana olan, çiftçiden yana olan, emekliden yana olan siyasal partiler toplumun sorunlarını mutlaka gündeme getirmeli ve bunu topluma duyurmalı. Benim görevim sizin dertlerinizi bir şekliyle anlatmak."

"SİZ KAZANDIĞINIZ SÜRECE DEVLET DE ZENGİNLEŞECEK"

Elbette ki siz çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, kazanıyorsunuz, vergi veriyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Siz kazandığınız sürece devlet de zenginleşecek. Çünkü ne kadar çok kar elde ederseniz o kadar fazla vergi veriyorsunuz. Ama zarar ederseniz kayıp sadece size ait değil, devlete ait de bir kayıp oluyor. Devlet de vergi o zaman alamıyor.

"BİZ ESNAFI HEMEN HER ALANDA DESTEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Aslında ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin hoş görüşü, duyarlılığı, kişi gider, esnaftan alışveriş yapar. Bir defteri vardır, borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var. Biz esnafı hemen hemen her alanda, her ortamda desteklemek zorundayız."

Kılıçdaroğlu, kahvaltının ardından esnaf dükkanlarını gezdi. Burada Kılıçdaroğlu'na dert yanan bir esnaf, şunları söyledi:

"Piyasa gerçekten çok zor. Artık güvenli sayabileceğimiz ödeme araçları da maalesef yok. Öz sermayelerimiz çok düşük. Dolayısıyla biz eskiden beri hep vadeli alışveriş yapar, vadeli fabrikalardan alır, vadeli satardık. Çayın taşıyla belki çayın kuşunu vurma gibiydi ama sonradan birbirimize olan güvenimiz, ödeme araçlarının güvensizliği ortaya çıkınca mecburen nakit dönmeye çalışıyoruz. Dönünce vadeleri kestik, iş öyle bir düştü. Yenileme sektörüne biraz yönelmek istedik. Orada da maalesef kredi kartlarının taksitlendirme oranlarını BDDK çok aşağı çekti. Dolayısıyla vatandaş da bir şey almasın, esnaf da bir şey satmasın, ekonomi düzeni otursun, enflasyon düşsün isteniyor. Böyle olunca da ben yanımdaki elemanı çıkarmak zorunda kaldım. Yani amiyane tabirle bir sağım ineğimiz var. Bu ineğin bir süt verme kapasitesi var. Habire bu inek sağılmaz ki. Hep bunun üzerine yüklenirlerse bir süre sonra inek ölecek."

Kılıçdaroğlu ise "Herkesin yaşaması lazım. Siz kar etmezseniz, gelir elde etmezseniz nasıl yaşayacaksınız? Kar elde etmezseniz devlete vergi veremeyeceksiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu
İstanbul’da İri Çekirge Tedirginliği İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
Görüntü Bursa’dan Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan ’Montrö’ açıklaması: 90 yıl boyunca... Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
11:59
Dev marka piyasadan çekildi Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
11:01
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 12:40:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.