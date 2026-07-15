Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: Demokrasi ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: Demokrasi ve Birlik Vurgusu

15.07.2026 14:17
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"15 Temmuz'un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur, devlet, hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir, millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajında, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların, Türkiye'ye verdiği zararların, bağımsızlığın en büyük tehdidi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, üniter devlet yapısının teminatının, ortak kader bilinci ve tavizsiz bir demokrasi olduğunu belirtti.

Akılla, liyakatle ve adaletle devleti yüceltmenin, tek bayrak altında, kardeşçe geleceğe yürümenin herkesin asli görevi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Emperyalizmin emrindeki paralel yapıların darbe girişimine karşı demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

"Devlette liyakat tesis edilmelidir" görüşünü paylaşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İşi ehline teslim etmek, 'bizden-sizden' ayrımını bitirmek çağdaş devletin ilk şartıdır. Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkılmalıdır. Fırsat eşitliğinin ve birliğimizin teminatı Cumhuriyet ilkeleridir. Devletin ve milletin geleceği adına siyasi uzlaşı ve kardeşlik tesis edilmelidir. Kavgaya değil, soylu ve milli bir uzlaşıya ihtiyacımız vardır. Güçlü parlamenter sistem, demokrasimizin teminatıdır. Gazi Meclis'in iradesi ve saygınlığı her şeyin üzerindedir. Demokrasinin nefes borusu olan bağımsız ve özgür medyanın sesi kısılmamalıdır. Sorgulayan eğitim sistemi inşa edilmelidir. Aklını kiraya vermeyen; fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmeliyiz."

Darbeciler ve suçlularla mücadelede adalet ve hukukun önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur, devlet, hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir, millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir. Bu bilinçle, hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, Cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: Demokrasi ve Birlik Vurgusu - Son Dakika

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